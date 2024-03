Parlament o inicijativi za razrješenje Mandića

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu više predloga zakona, počeće danas, a poslanici bi trebalo da raspravljaju i o inicijativi za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Inicijativu za razrješenje Mandića podnijela je Demokratska partija socijalista, uz obrazloženje da on nije dostojan da obavlja tu funkciju, ali je Pokret Evropa sad (PES) zatražio da se ta tačka skine sa dnevnog reda sjutrašnje sjednice.

Na dnevnom redu će, osim predloga za razrješenje Mandića, biti i predlozi zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, o dopunama Zakona o biračkom spisku i o međunarodnoj razvojnoj saradnji i međunarodnoj humanitarnoj pomoći.

Poslanici će raspravljati i o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o osiguranju, Predlogu zakona o upravljanju otpadom, a na dnevnom redu su i predlozi izmjena i dopuna zakona o industrijskim emisijama i o biocidnim proizvodima, kao i tačka izbori, imenovanja i razrješenja.

Iz Skupštine su naglasili da se radi o predloženom dnevnom redu i da će se poslanici o njemu izjasniti na samoj sjednici.

