Pad obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori bilježi se pad obuhvata vakcinacijom svim vakcinama iz redovnog kalendara imunizacije, upozorili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) i istakli da vakcinacija nije samo čin individualne zaštite, već i solidarnosti i odgovornosti.

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da, prateći agendu Evropskog Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti, ovogodišnja Evropska sedmica imunizacije traje od 27. aprila do 3. maja.

Iz IJZ-a su istakli da je Evropska sedmica imunizacije je inicijativa koju predvodi Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) s ciljem podizanja svijesti o vitalnoj ulozi koju imunizacija ima u sprečavanju bolesti i zaštiti života.

„Vakcinacija nije samo čin individualne zaštite, već i čin solidarnosti i odgovornosti, koji donosi i trenutne i dugoročne koristi, čak i kada one nisu odmah vidljive“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da vakcine štite pojedince od potencijalno ozbiljnih bolesti, a dugoročno štite i druge smanjujući širenje infekcija.

„Bez široko rasprostranjene vakcinacije, mnoge bolesti koje su danas rijetke zahvaljujući vakcinama mogle bi se ponovo pojaviti, kao i smrtni slučajevi povezani sa njima“, kazali su iz IJZ-a.

Kako su naveli, desetostruko povećanje prijavljenih slučajeva morbila na nivou Evrope, kao i pojava 47 slučajeva obolijevanja od morbila u Crnoj Gori u posljednjih 12 mjeseci, predstavljaju jasne pokazatelje potrebe da se postigne i održi visoka pokrivenost imunizacijom radi zaštite stanovništva.

Prema podacima IJZ-a, krajem 2023. i u prvoj polovini prošle godine registrovano je više stotina oboljelih od velikog kašlja (pertusisa) u Crnoj Gori.

Iz IJZ-a su rekli da su, zahvaljujući i dalje solidnim obuhvatima primoimunizacijom (prve tri doze DTaP vakcine), kao i intenzivnim aktivnostima koje su uključivale komunikaciju, epidemiološke mjere, pravovremenu dijagnostiku i liječenje, izbjegnuti smrtni slučajevi kod djece.

„Program vakcinacije u Crnoj Gori je posljednjih godina dodatno unaprijeđen. Uvedene su vakcine protiv humanog papiloma virusa i protiv pneumokoka, kao i kombinovane vakcine koje povećavaju komfor i olakšavaju sprovođenje imunizacije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da državni sistem zdravstva u potpunosti pokriva troškove vakcinacije u redovnom kalendaru koji sada obuhvata 12 vakcina.

„IJZ upozorava na pad obuhvata vakcinacijom svim vakcinama iz redovnog kalendara imunizacije“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je pad obuhvata naročito izražen sa prvom dozom vakcine protiv morbila, zauški i rubele, prvom revakcinacijom protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja u drugoj godini.

„Posljednjih godina bilježi se trend pada i u revakcinacijama u završnim razredima osnovne i srednje škole“, dodaje se u saopštenju.

Iz Instituta su kazali da kontinuirano sprovode brojne aktivnosti informisanja, zdravstvenog prosvjećivanja i edukacije.

„Od 23-25. aprila u Petrovcu održan je trodnevni stručni seminar sa međunarodnim učešćem, kojem je prisustvovalo preko 70 zdravstvenih radnika, uključujući stručnjake iz oblasti imunizacije iz zemlje i regiona“, naveli su iz IJZ-a.

Kako su rekli, potrebno je da svi zajedno šire svijest o značaju vakcinacije i kontinuirano preduzimaju sve aktivnosti kako bi se prihvatanje vakcinacije, mjereno u obuhvatima, unaprijedilo i time smanjili rizici od pojave obolijevanja, hospitalizacija i smrtnih ishoda od bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama.

Iz IJZ-a su naglasili da roditelji imaju ključnu ulogu u zaštiti zdravlja svoje djece.

„ Svaka propuštena vakcina povećava rizik od bolesti koje mogu imati ozbiljne, pa i tragične posljedice. Pravovremenom vakcinacijom, roditelji pružaju svojoj djeci najefikasniju zaštitu koju medicina danas poznaje“, kazali su iz IJZ-a.

Oni su pozvali sve roditelje da blagovremeno vakcinišu svoju djecu, poštujući preporuke iz redovnog kalendara imunizacije, kako bi zajedno osigurali zdravije i sigurnije djetinjstvo za sve.

