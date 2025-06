Ozon pozdravio najavu formiranja jedinice za borbu protiv ekokriminala

Podgorica, (MINA) – Posebna jedinica za borbu protiv ekokriminala unaprijedila bi sistemski odgovor protiv tog oblika kriminala, koji je sve izraženiji i nanosi ogromne ekonomske i nemjerljive ekološke štete crnogorskom društvu i prirodi, kazali su iz ekološkog pokreta Ozon.

Iz tog pokreta pozdravili su najavu Vladinog Biroa za organizacionu koordinaciju da će biti formirana posebna jedinica za borbu protiv ekokriminala, što je bila i njihova inicijativa upućena resornom ministru.

„Takva jedinica bi unaprijedila sistemski odgovor protiv sve izraženijeg ekokriminala koji nanosi ogromne ekonomske i nemjerljive ekološke štete našem društvu i prirodi“, kazali su iz Ozona.

Oni su kazali da se često sreću sa terminima kao što su „šumarska“, „šljunkarska“, „smećarska“, „krivolovna“ i „građevinska“ mafija, što na najbolji mogući način opravdava osnivanje takve jedinice koja bi preuzela odgovornosti i nadomjestila podjelu nadležnosti i nedovoljan broj resornih inspekcija.

„Kako bi sve bilo pripremljeno na najbolji mogući način jasno je da zbog specifičnosti problematike potrebne obuke za pripadnike ove jedinice koja mora imati svakodnevnu efikasnu saradnju sa tužilaštvom , bez čega se ne može postići potreban nivo reagovanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ekološki pokret Ozon biti na raspolaganju i za dalju komunikaciju sa Vladom i resornim ministarstvima, kao i Skupštinom Crne Gore u susret organizovanju posebne jedinice za bornu protiv ekokriminala.

„Jer u susret 20 godina našeg rada smatramo da itekako imamo konstruktivnih predloga, naročito kada se radi o strategiji rada i viziji načina zaustavljanja nezakonitih radnji“, poručili su iz Ozona.

