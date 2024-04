Otvoreno Sklonište za žrtve trgovine djecom i mladima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, poslije 16 godina, dobila Sklonište za žrtve trgovine djecom i mladima, saopšteno je iz Vlade.

Premijer Milojko Spajić je, povodom otvaranja Skloništa, rekao da su bezbjednost svakog pojedinca, a naročito djece i omladine na početku i na kraju svake borbe za bolje društvo i ljepšu budućnost.

Spajić je istakao da je obaveza države da se predano bori protiv svih oblika kriminala, koji nažalost obilježavaju brojna djetinjstva.

Iz Vlade su naveli da je licenciranje Skloništa važan pokazatelj da Crna Gora ne zatvara oči ni pred jednim problemom, a vrlo je važno što je baš to bio jedan od prioriteta ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić i njenog tima.

„Činjenica da otvaramo Sklonište kao mjeru reakcije prema posljedici sugeriše i da naši napori u iskorjenjivanju uzroka moraju biti snažniji. Pritom svjestan da ovo nije samo lokalni izazov već pitanje koje opterećuje i veća, razvijenija društva od našeg“, kazao je Spajić.

On je dodao da je razumljivo da u globalnom svijetu Crna Gora ne može sama riješiti to pitanje ali, kako je naveo, može biti dio rješenja.

„Naša zemlja mora jačati svoje institucije, kreirati adekvatne zakonske propise, usvajati najbolje prakse i intenzivirati međunarodnu saradnju u cilju suzbijanja trgovine ljudima kao jednog od najtežih pojavnih oblika organizovanog kriminala. Zato je ovo danas samo prva u nizu aktivnosti koju ćemo preduzeti ovim povodom“, rekao je Spajić.

Iz Vlade su naveli da je Ministarstvo rada i socijalnog staranja uradilo veliki posao u tom projektu, čime je dokazalo želju da na efikasan način rješava sva otvorena pitanja i da prepozna probleme i pruži odgovore.

Nišić je poručila da maksimalna sigurnost i zaštita mora biti osigurana kroz specijalizovane usluge za sve žrtve trgovine ljudima.

„U tom smislu je otvaranje skloništa važan korak u stvaranju ambijenta, koji će pomoći najranjivijima, onima čija se djetinjstva prekidaju na najsuroviji način“, kaže se u saopštenju.

Nišić je naglasila da je trgovina ljudima, posebno djecom, problem svjetskih razmjera, koji pogađa sve zemlje, bez obzira na društvene, političke ili ekonomske prilike koje vladaju u njima.

Kako je dodala, to je višeslojan, kompleksan i dinamičan društveni fenomen kojeg karakteriše prikrivenost.

„Ova ozbiljna posljedica jedne društvene bolesti mora biti sanirana i mi moramo svi zajedno mnogo više da radimo, da branimo žrtve i osuđujemo zločin. Za žrtve treba da obezbijedimo uslove za rehabilitaciju, dok za zločince pravda treba da kaže svoju riječ“, naglasila je Nišić.

Izgradnju Skloništa finansirala je Vlada Crne Gore uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori.

Iz Vlade su kazali da objekat ima 200 metara kvadratnih i može da primi deset osoba, a jedna soba prilagođena je osobama sa invaliditetom.

