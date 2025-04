Otvoren novi objekat OŠ Vladimir Nazor u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Novi objekat Osnovne škole (OŠ) „Vladimir Nazor“ vrijedan 7,2 miliona EUR, otvoren je danas u Podgorici, a raspolaže sa 29 savremeno opremljenih učionica, bibliotekom, multimedijalnom učionicom i rekonstruisanom fiskulturnom salom.

Iz Ministartsva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) naveli su da su školu otvorili resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović, premijer Milojko Spajić, šef delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, ambasador Johan Satler i direktorica škole Ljiljana Marković.

„Nakon nekoliko godina, đaci iz ovog dijela grada imaće na raspolaganju novu školu kapaciteta za 1,2 hiljade učenika, sa 29 savremeno opremljenih učionica, bibliotekom, multimedijalnom učionicom i rekonstruisanom fiskulturnom salom“, kaže se u saopštenju.

Jakšić Stojanović je istakla da je izgradnja škole najbolji pokazatelj „da samo zajedno možemo uraditi velike stvari“.

„Neka nova škola bude mjesto na kojem će se rađati nove ideje koje će oblikovati budućnost nekih novih generacija, mjesto gdje će naši mladi ljudi izrasti u lidere, naučnike i inovatore budućnosti“, rekla je Jakšić Stojanović.

Satler je, kako se navodi, istakao značaj zajedničkih napora i dugoročnog ulaganja u obrazovanje.

„Ova prelijepa nova škola dokaz je koliko možemo postići kada radimo zajedno – i izraz je naše iskrene posvećenosti djeci, prosvjetnim radnicima i cijeloj zajednici“, rekao je Satler.

On je naveo da je EU obezbijedila više od polovine sredstava za izgradnju škole, a dodatna podrška stigla je kao poklon – donacija od evropskih zemalja.

„Ponosni smo što ulažemo u prostor u kojem raste znanje, djeca napreduju i rađaju se nove prilike”, dodao je Satler.

Marković je zahvalila učenicima, roditeljima i kolektivu škole na strpljenju i istrajnosti u zajedničkom prevazileženju izazova u organizaciji nastave, direktorica škole, i poručila da „od ovog trenutka okrećemo se novoj etapi u istoriji postojanja škole koja datira od 1958. godine“.

Iz MPNI su rekli da je novi školski objekat finansiran 63 odsto iz kredita Evropske investicione banke, 30 odsto iz granta sredstava iz Zapadno-balkanskog investicionog okvira i bilateralnih donatora i sedam odsto nacionalnog budžeta.

U saopštenju se podsjeća da je izgradnja škole počela 2023. godine, nakon što je stari objekat srušen iz bezbjednosnih razloga.

Od 2021. godine učenici su, kako se dodaje, nastavu pohađali u OŠ „Marko Miljanov” na Koniku, Gimnaziji „Luča“ u Doljanima i OŠ „Novka Ubović” u Tološima.

