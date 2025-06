Otvoren Ljetnji vojni kamp

Podgorica, (MINA) – Ljetnji vojni kamp za mlade, projekat Ministarstva odbrane (MOD) i Vojske Crne Gore (VCG) namijenjen srednjoškolcima iz države i regiona, danas je svečano otvoren u kasarni „Breza“ u Kolašinu.

Iz MOD-a su saopštili da će učenici trećeg i četvrtog razreda crnogorskih srednjih škola, kao i pet njihovih vršnjaka iz Sjeverne Makedonije, naredne dvije sedmice imati priliku da steknu nova znanja i vještine kroz raznovrsne aktivnosti kao što su alpinizam, rafting, strojeva obuka, topografija i navigacija.

Učenici će, kako se navodi, moći da steknu i osnovne pomoračke vještine na školskom brodu „Jadran“.

Načelnik Odjeljenja za obuku u Generalštabu VCG, Žarko Vojinović, koji je svečano otvorio kamp, istakao je da je ljetnji vojni kamp važan kako za lični razvoj učesnika, tako i za širu društvenu zajednicu.

“Ovdje se okupljamo s jednim zajedničkim ciljem – da postanemo bolji, snažniji i sposobniji. Vi ste budućnost naše zemlje”, poručio je Vojinović.

On je naglasio da da učešće u Kampu nije samo sticanje vojnih vještina.

“Radi se o učenju discipline, timskom radu, poštovanju i odgovornosti. Ove vrijednosti će vam pomoći ne samo u vojnim aktivnostima, već i u svakodnevnom životu, u školovanju, karijeri i ličnim odnosima”, kazao je Vojinović.

On je istakao važnost rodne ravnopravnosti, kao ključne elemente savremene i inkluzivne vojske.

“Crnogorsko društvo postaje sve zrelije, prevazilazeći tradicionalne stereotipe da je vojska namijenjena samo muškarcima. U VCG, žene su danas vojnikinje, liderke, instruktorke i mentorke – snažne i važne za sve naše uspjehe”, rekao je Vojinović.

On je istakao i da su posebno vrijedna prijateljstva koja se grade na ovakvim aktivnostima, jača timski duh i povezuju mladi iz svih krajeva naše zemlje, ali i šire.

Porodice polaznika Kampa su prisustvovale ceremoniji otvaranja, a imali su i priliku da se upoznaju sa dijelom opreme, vozila i naoružanja, koje su im prezentovali pripadnici VCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS