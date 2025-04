Otvaranje nove zgrade američke Ambasade 25. aprila

Podgorica, (MINA) – Nova zgrada Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici, u čiju izgradnju je američka Vlada uložila 264 miliona USD, biće otvorena 25. aprila, najavljeno je iz tog diplomatskog predstavništva.

Iz Ambasade su kazali da će novu zgradu otvoriti ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke, crnogorski predsjednik Jakov Milatović i direktorka Biroa za izgradnju objekata u inostranstvu (OBO) Patriša A. Lesina.

„Vlada SAD uložila je 264 miliona USD u izgradnju novog kompleksa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom prve faze, čiji početak je obilježen polaganjem kamena temeljca 2020. godine, izgrađena četiri od šest novih objekata, unaprijeđena komunalna infrastruktura i obnovljena spoljna ograda.

„U drugoj fazi, koja je u toku, biće izgrađena još dva objekta, a preostali radovi biće završeni do 2027. godine“, dodaje se u saopštenju.

Iz američke Ambasade su kazali da je novi kompleks projektovan prema najvišim standardima efikasnosti i bezbjednosti, kao i da odražava trajnu posvećenost SAD-a Crnoj Gori.

