Otvaranje Instituta Servantes bio bi korak ka jačanju međunarodne kulturne saradnje

Podgorica, (MINA) – Otvaranje Instituta Servantes u Crnoj Gori predstavljalo bi važan korak ka jačanju međunarodne kulturne saradnje, ali i snažan podsticaj mladima da se dodatno angažuju u oblastima jezika, umjetnosti, obrazovanja i turizma, kazali su iz Kabineta predsjednika države Jakova Milatovića.

Oni su naveli da je Milatović, tokom nedavnog sastanka u kraljevskoj palati u Madridu sa kraljem Španije Felipeom VI, pokrenuo inicijativu za otvaranje španskog kulturnog centra u Crnoj Gori, Instituta Servantes.

„Otvaranje kancelarije ove najvažnije svjetske institucije za obrazovanje i promociju španske kulture, druge u regionu, izuzetna je prilika za mlade u Crnoj Gori da dodatno unaprijede znanja iz španskog jezika i kulture i prošire vidike ka ovom dijelu Evrope“, kazali su iz Milatovićevog kabineta.

U saopštenju se navodi da bi time bila otvorena vrata ka novim obrazovnim i profesionalnim mogućnostima, ali i da bi bile dodatno učvršćene kulturne i prijateljske veze između Crne Gore i Španije.

Ističe se da Institut Servantes ima 88 centara raspoređenih u 64 zemlje širom svijeta i čini snažnu globalnu mrežu promocije španskog jezika i hispanske kulture.

Kako se navodi, za mlade u Crnoj Gori, prisustvo jednog takvog centra značilo bi direktan most ka bogatom kulturnom nasljeđu španskog govornog područja, koje obuhvata više od 20 zemalja na tri kontinenta.

„Otvaranje Instituta Servantes kao prostora za učenje, povezivanje i kreativnost, predstavljalo bi važan korak ka jačanju međunarodne kulturne saradnje, ali i snažan podsticaj mladima da se dodatno angažuju u oblastima jezika, umjetnosti, obrazovanja i turizma“, poručili su iz Milatovićevog kabineta.

