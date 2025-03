Otkriven spomenik Urošu Toškoviću u Baru

Podgorica, (MINA) – Spomenik istaknutom crnogorskom umjetniku Urošu Toškoviću svečano je otkriven danas na šetalištu kralja Nikole u Baru.

Iz Opštine Bar saopštili su da su otkrivanju spomenika prisustvovali predstavnici državnih institucija, lokalne uprave, brojni umjetnici, članova Toškovićeve porodice, građani i poštovaoci njegovog lika i djela.

Navodi se da je skulpturu od bronze, visine dva metra, koja je postavljena na postamentu od kamena, izradio vajar Zlatko Glamčok.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, koji je otkrio spomenik, rekao je da Toškovićeva umjetnost nije bila samo izraz izuzetnog talenta i neukrotivog duha već i dokaz neumorne potrage za istinom i slobodom.

On je kazao da zahvalnost duguju Ministarstvu kulture i medija koje je prepoznalo značaj njihove inicijative za podizanje spomenika.

“Kao i stručnoj komisiji kojom je predsjedavala Anastazija Miranović i vajaru Zlatku Glamočaku, koji je radeći na još jednom djelu koje će krastiti naš grad, još jednom dokazao da, kao što ni Uroš Tošković nije, ne pristaje na kompropise”, kazao je Raičević.

On je zahvalio i arhitektama u Opštini Bar Slavku Lekiću i Igoru Miloševiću koji su, uz pomoć kompanija Bomakos i Komunalnih djelatnosti Bar, prostor učinili dostojnim Uroševog spomenika.

Raičević je zahvalio i Baranima Jocu Radoviću i Milunu Lutovcu, koji su dali poseban doprinos podizanju spomen-obilježja.

Kako je rekao, spomenik istaknutom umjetniku napravljen je u susret šestoj godišnjici njegove smrti.

“Uprkos godinama provedenim u Parizu, Uroš Tošković je zauvijek ostao vezan za svoju Crnu Goru, za Bar kojem je poklonio posljednje godine svog života i time naš grad na svojevrstan način upisao na mapu evropske umjetnosti”, naveo je Raičević.

On je istakao da Opština Bar zajedno sa svojim građanima sa ponosom njeguje uspomenu na Toškovića.

“Jer Bar nije samo grad mora i trgovačkih puteva, već i grad koji promoviše kulturu, razumije umjetnost i podržava stvaralaštvo”, poručio je Raičević.

Istoričarka umjetnosti i predsjednica Komisije za ocjenu i odabir najboljeg rješenja spomen-obilježja, Anastazija Miranović, istakla je da su u savremenoj crnogorskoj kulturi rijetke prilike otkrivanja spomen-obilježja umjetnicima, pogotovo zato što zakonska norma propisuje da od smrti onoga kome se spomenik podiže mora proteći minimum 20 godina.

„Uroš Tošković je i u ovom slučaju presedan – suvišno je reći da on to zaslužuje”, istakla je Miranović.

Ona je podsjetila da su inicijativu za podizanje spomenika pokrenuli poštovaoci Toškovićevog lika i djela.

“Uz uobičajene procedure koje su prethodile, snažnom podrškom inicijativi i zalaganjem predsjednika, Dušana Raičevića, Opština Bar je dobila odobrenje Ministarstva kulture za podizanje spomenika,“ navela je Miranović.

Ona je kazala da je ispravna odluka bila da upravo poznati vajar Glamočak izradi Toškovićev spomenik u bronzi.

Glamočak, koji je autor sculpture, kazao je da spomenik predstavlja simbol mudrosti, kakav je i sam Tošković bio.

“On je predstavljen na jednoj liniji koja gleda od mora prema gradu.Izlazeći iz vode ogrnut je mokrim plaštom koji mu daje jednu mesijansku kategoriju, viziju kakvu je i sam imao. Sa nekoliko brojeva većim cipelama, što mu daje izgled čovjeka sa margine, kako je on samo spolja i djelovao”, rekao je Glamočak.

Nakon otkrivanja spomenika u Umjetničkoj galeriji “Velimir A. Leković” upriličen je i umjetnički performans glumca Slavka Kalezića, uz postavku Uroševih radova iz legata galerije.

