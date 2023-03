Osumnjičenima za nasilničko ponašanje pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana za R.L., G.A. i K.O. koji su osumnjičeni za nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda jednoj osobi.

Iz Osnovnog suda saopšteno je da je pritvor R.L., G.A. i K.O. određen zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu P.M. i R.D. i krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu R.D.

“Pritvor je osumnjičenima određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi mogli da utiču na svjedoke, a u odnosu na okrivljenog R.L. i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je pritvor određen zbog opasnosti od uticaja na svjedoke V.B., M.L., D.M i P.O., koji su, prema stanju iz spisa predmeta Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, bili očevici događaja.

“Budući da svjedoci, kao i osumnjičeni posjećuju istu igraonicu, to bi isti mogli ometati dalji tok postupka uticanjem na navedene svjedoke, zbog čega, po mišljenju sudije za istragu, stoji navedeni pritvorski osnov”, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su kazali da je u odnosu na osumnjičenog R.L. pritvor određen i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, budući da se radi o osobi koja je sklona vršenju krivičnih djela sa elementima nasilja, kakva su i krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

“Sudija za istragu je odbio predlog da se u odnosu na osumnjičene G.A. i K.O. pritvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, imajući u vidu da ove osobe do sada nijesu osuđivane, niti su protiv njih pred ovim sudom u toku postupci”, rekli su iz Osnovnog suda.

Navodi se da je sudija odbio da odredi pritvor zbog opasnosti uticaja na svjedoke oštećene u odnosu na sve osumnjičene, nalazeći da su P.M. i R.D. osobe koje su oštećene i na koje se, po logici stvari, ne može uticati.

Iz Osnovnog suda su naveli da pritvor osumnjičenima može trajati najduže 30 dana.

