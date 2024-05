Osumnjičenima za napad na advokata zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Osumnjičenima za napad na advokata Aleksandra Simonovića određeno je zadržavanje do 72 sata, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Beranama.

Beranska policija uhapsila je D.A. i E.A. zbog sumnje da su u ponedjeljak, u hodniku Osnovnog suda u Beranama, napali Simonovića i nanijeli mu teške povrede.

Kako je saopšteno, D.A. i E.A su osumnjičeni da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

“Nakon saslušanja osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata”, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS