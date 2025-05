Osumnjičen za seksualno uznemiravanje maloljetnice

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane podnijeli su državnoj tužiteljki u Osnovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv B.K. (49) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje.

Iz Uprave policije saopšteno je da se sumnja da je B.K., kao trener u jednom sportskom klubu, maloljetnoj ženskoj osobi od 15 godina, koja je član tog kluba, u verbalnoj i neverbanoj komunikaciji upućivao poruke neprimjerene sadržine, što je povrijedilo djevojčicino dostojanstvo.

Navodi se da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane krivično djelo otkrili shodno operativnim saznanjima do kojih su došli.

“Na osnovu kojih su sproveli kriminalističku obradu, uzeli izjave od od B.K. i oštećene djevojčice i prikupili relevatne činjenice, a o čemu su obavijestili nadležnu tužiteljku koja je kvalifikovala krivično djelo i naložila da se krivična prijava protiv B.K. podnese u redovnom postupku”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS