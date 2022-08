Podgorica, (MINA) – LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar najoštrije su osudili najavljenu zabranu Europrajda /EuroPride/ povorke ponosa, koja je planirana za 17. septembar u Beogradu.

Iz te dvije organizacije apelovali su na donosioce odluka u Srbiji da odustanu od najavljene zabrane ili eventualnog odlaganja Europrajda, koji predstavlja događaj od jedinstvenog značaja za LGBTI zajednicu na prostoru cjelokupnog Balkana i Jugoistočne Evrope.

“Ovakav atak na slobodu okupljanja, kao jedno od fundamentalnih ljudskih prava, je protivan principima demokratije i vrijednostima slobodnih, građanskih društava i kao takav je nedopustiv u 21. vijeku”, kaže se u saopštenju.

Oni poručili da podržavaju LGBTI zajednicu i kolege u Srbiji, kao i organizatore tog događaja.

“Izražavamo nadu da će da istraju u svojoj borbi i da neće pokleknuti pred snažnim udarima desničarskih i anti-LGBTI struja. U tome imaju našu solidarnost”, navodi se u saopštenju.

Oni su podsjetili na sličnu situaciju koja se 2015. dogodila u Crnoj Gori, kada je akademska šetnja ponosa „Nikšić Pride“ zabranjena čak tri puta od nadležnih organa, što je predstavljalo povredu prava na slobodu okupljanja, o čemu je potvrdu dao i Ustavni sud Crne Gore.

“Napadi na LGBTI zajednicu i događaje koji okupljaju LGBTI osobe su univerzalno prisutni na Zapadnom Balkanu i predstavljaju ozbiljan problem sa kojim se pojedinačne vlasti neefikasno nose”, zaključuje se u saopštenju.

