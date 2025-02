Oslobođeni optuženi za ubistvo Mrdaka i pljačku pošte

Podgorica, (MINA) – Svi optuženi za ubistvo Ljubiše Mrdaka i pljačku pošte u Nikšiću oslobođeni su optužbi, odlučeno je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici.

U obrazloženju prvostepene oslobađajuće presude, koja je izrečena danas, sudija Veljko Radovanović je naveo da je sud morao da preuzme ulogu istražnog organa, imajuću u vidu navode optužnice.

“Iz ovakve optužnice ne može utvrditi ni ko je ispalio smrtonosne hitce u sada pokojnog Mrdaka. Na neki način je sudsko vijeće stavljeno pred svršen čin jer je moralo da sudi na osnovu ovakve optužnice. Morao je sud da vodi istragu“, rekao je Radovanović.

On je, kako prenose Vijesti, kazao da je saslušano više desetina svjedoka i pregledano na desetine sati video snimaka.

“Kod saizvršilaštva se mora nedvosmisleno odrediti individualna radnja optuženih i njena povezanost sa radnjom drugih. Stoji činjenica da je sud imao mogućnost da utvrdi pojedinačnu odgovornost. Što je sud i pokušao, preuzimajući istražnu ulogu“, naveo je Radovanović.

On je naglasio da nijedan od svjedoka nije mogao da prepozna optužene.

„Sud je imao u vidu sve dokaze podnesene od strane tužilaštva i navode odbrane. Sud smatra da se krivično pravna odgovornost nije mogla utvrditi na jasan i nedvosmislen način”, naveo je Radovanović.

On smatra da ima propusta tužilačke istrage koja je dovela do ovakve optužnice.

Radovanović je naveo da su, u pojedinim segmentima, tvrdnje Višeg državnog tužilaštva ostale na nivou osnova sumnje, a u nekim na nivou indicije ili čak ni na tome.

On je dodao da sud iz materijala i dokaza koje je Više državno tužilaštvo dostavilo nije mogao da nedvosmisleno i sa sigurnošću da utvrdi da su optužbe tužilaštva tačne.

Radovanović je naveo da se sud trudio da, iako mu to nije dužnost, zbog ovakve optužnice sprovodi istragu na ročištima za suđenje.

On je naglasio da ni desetine sati video snimaka koji su izuzeti sa brojnih video nazdora nijesu doprinijeli rasvjetljavanju i da se ni na jednom snimku sa sigrunošću i nedvosmisleno ne vide optuženi, niti se na nekima od njih može sa sigurnošću vidjeti vozilo Nisan kaškai bijele boje.

U obrazloženju presude se navodi da se ne može na osnovu ovakve optužnice sa sigurnošću utvrditi da je Stojan Albijanić po nalogu Mitra Kneževića, sa još jednom nepoznatom osobom, iz Bosne i Hercegovine, mimo graničnog u Crnu Goru dovezao džip Nisan kaškai.

“Kneževiću se stavlja na teret da je Albijaniću dao upustva da dovede vozilo i da ga krije. Dokazna građa ne potvrđuje to. Nijedan dokaz ne potvrđuje ni to da je Knežević krio vozilo“, naveo je Radovanović u obrazloženju presude.

Kako je rekao, ni na jednom snimku se ne može utvrditi da ga je vozio ili da se nalazio u njemu, a ne može se utvrditi ni da je krio vozilo, ni da ga je na dan izvršenja djela predao.

Radovanović je dodao da iz optužnice sud nije mogao da utvrdi ni da su tačne optužbe za Stefana Regojevića i ostale koji se dovode u vezu sa trenutkom izvršenja pljačke pošte i ubistvom Mrdaka.

Optuženicom je predstavljeno da su Mitar Knežević iz Nikšića, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević, po prethodnom dogovoru i razrađenom planu, uz prijetnju oružjem, od pokojnog Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli novac namjenjen za isplatu penzija, pri čemu je ubijena jedna osoba.

Maskirani razbojnici su uz prijetnju oružjem od radnika obezbjeđenja ukrali 423 hiljade EUR.

Advokati odbrane ocijenili su da je odluka sudskog vijeća očekivana, zakonita i ispravna.

