Optuženi za ubistvo policajca pravosnažno osuđeni na po 40 godina zatvora

Podgorica, (MINA) – Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je presudu Apelacionog suda kojom je troje optuženih za ubistvo policajca u Herceg Novom osuđeno na po 40 godina zatvora.

Za ubistvo policajca M.L. u Herceg novom decembra 2019. godine optuženi su L.H, L.H, i N.H.

Iz Vrhovnog suda su saopštili da su odlučujući u krivičnom predmetu protiv tih osoba, zbog krivičnog djela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, kao i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, donijeli presudu kojom su odbijene žalbe optuženih i njihovih branilaca kao neosnovane.

„Pa je potvrđena presuda Apelacionog suda od 10. decembra prošle godine kojom su svi optuženi osuđeni ka kaznu zatvora od po 40 godina zbog ubistva policajca M.L. u Herceg Novom decembra 2019. godine“, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da su presudom Višeg suda u Podgorici iz marta prošle godine svi optuženi osuđeni na jedinstvene kazne dugotrajnog zatvora od po 40 godina, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru od 15. decembra 2019.

Navodi se da je Apelacioni sud u decembru prošle godine djelimično usvojio žalbe dvoje okrivljenih i oslobodio ih krivice za napad na službeno lice, dok je presudu za teško ubistvo potvrdio.

„Vrhovni sud je, razmatrajući žalbene navode, utvrdio da su pravilno i potpuno utvrđene sve relevantne činjenice, da je presuda donesena uz pravilnu primjenu materijalnog prava, i da nije bilo povreda postupka koje bi uticale na zakonitost i pravilnost donesenih odluka“, kazali su iz Vrhovnog suda.

U saopštenju se zaključuje da je odlukom Vrhovnog suda ispitivana presuda postala pravosnažna.

