Opština Bar uputiće pomoć Turskoj

Podgorica, (MINA) – Pripadnici barske Službe zaštite i spašavanja dio su tima za spašavanje koji će biti upućen u Tursku, saopštili su iz Opštine Bar i dodali da će toj državi pružiti i finansijsku i materijalnu pomoć.

Iz Opštine Bar kazali su da su, osim komandira barske Službe zaštite i spašavanja Aca Vulevića, u timu i pripadnici te službe Dragan Radanović, Predrag Đokvučić i Balša Budimić.

“Bar, kao pobratimska opština Adane, grada koji se nalazi u oblasti pogođenoj zemljotresom uputiće, takođe, finansijsku i materijalnu pomoć pogođenima zemljotresom”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević u telegramu saučešća, koji je uputio gradonačelniku Adane Zejdanu Karalaru, poručio je da Bar duboko saosjeća sa nesrećom koja ih je zadesila i iskazao spremnost da pruži svu neophodnu pomoć.

On je najavio da će, osim novčane donacije lokalne uprave, organizovati i akciju prikupljanja pomoći od građana Bara i privrednika, u vidu najpotrebnijih sredstava za razorene gradove.

“O detaljima i načinu prikupljanja te pomoći građani Bara biće uskoro obaviješteni”, kaže se u saopštenju.

