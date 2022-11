Opremili računarsku salu i obezbijedili internet za OŠ Vuk Karadžić

Podgorica, (MINA) – Kompanija One, donirala je 15 laptopova podgoričkoj osnovnoj školi (OŠ) “Vuk Karadžić” i obezbijedila internet za tu ustanovu.

Iz kompanije One su poručili da nastavljaju svoju misiju da osnovcima širom Crne Gore omoguće uslove za učenje po mjeri digitalnog doba.

“Nakon što je OŠ “Luka Simonović” u Nikšiću donirala 15 računara, kompanija One je sa 15 laptopova opremila i računarsku salu OŠ “Vuk Karadžić” u Podgorici”, kazali su iz te kompanije.

Oni su dodali da je, pored računara, kompanija One toj školi obezbijedila i internet i učenici na Zabjelu sada imaju preduslove da nesmetano stiču znanja zasnovana na digitalnoj tehnologiji.

Učenica OŠ “Vuk Karadžić” Iva Uščumlić navela je da je ta donacija značajna za školu, jer olakšava nastavu đacima i nastavnicima.

“Neki od nas će konačno imati pristup naprednijoj nastavi, dok će mlađi učenici na vrijeme moći da se izvješte i unaprijede u korišćenju tehnologije”, rekla je Uščumlić.

Ona je kazala da će učenje i predavanje biti znatno olakšano, ali i unaprijeđeno.

Kako je dodala, mnogi učenici će sa povećanim nivoom pažnje pratiti nastavu, dok će se neki i pronaći kao budući radnici u IT sektoru.

“Nastavnici će imati ljepši pristup djeci tokom nastave, što će im osjetno unaprijediti efektivnost predavanja značajnih lekcija” kaže Uščumlić.

Učenik te škole Aleksa Šćekić naveo je da kompanija One tom donacijom donijela mnogo radosti učenicima OŠ “Vuk Karadžić”.

“Računari će doprinijeti još boljim rezultatima mojih drugara i kvalitetnijim uslovima za naše obrazovanje. Hvala vam što ste prepoznali značaj naše škole i donacijom računara omogućili da se đaci naše škole informatički obrazuju,” kazao je Stefan.

Direktor OŠ “Vuk Karadžić” Budimir Vukićević istakao je da je donacijom računara upotpunjen nastavni proces u školi.

“Naši đaci konačno će, posle dugo vremena, moći da se informatički obrazuju na pravi način kroz praktični dio nastave. Hvala kompaniji One što je prepoznala značaj naše škole i ovom donacijom otvorila put znanju naših đaka,” kazao je Vukićević.

Direktor korporativnih poslova u kompaniji One Srđan Šišić kazao je da ga čini izuzetno ponosnim i srećnim kada su u prilici da konkretnom podrškom pomognu razvoj djece.

Kako je saopštio, donacijom računara i interneta kompanija One nastavlja svoju misiju da učenje prilagode školama 21. vijeka.

“Razvoj tehnologije je veoma dinamičan i naša je obaveza da, kao društveno odgovorna kompanija kojoj je tehnologija u osnovi poslovanja, doprinesemo digitalnom razvoju Crne Gore”, rekao je Šišić.

On je kazao da je taj put najprirodnije započeti upravo u školama i poručio da se u toj kompaniji trude da djeci širom Crne Gore omoguće alate za edukaciju primjerenu digatalnom vremenu u kojem žive.

U saopštenju se navodi da je inicijativa za donaciju računarske opreme potekla od Savjeta roditelja te škole.

Predstavnica Savjeta roditelja Tanja Banović kazala je da je kompanija One na njenu molbu o donaciji računara i računarske opreme za školu odreagovala u najkraćem mogućem roku.

Iz kompanije One su poručili da je ova donacija samo jedna u nizu, kao i da će se truditi da kroz brojne društveno odgovorne aktivnosti u narednom periodu olakšaju rad školama širom Crne Gore.

