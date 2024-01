Omogućiti polaganje specijalističkog ispita za oko 30 crnogorskih ljekara u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Pravo na polaganje završnog specijalističkog ispita za oko trideset crnogorskih specijalizanata na Medicinskom fakultetu u Beogradu je osporeno, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković, pozivajući na formiranje mješovite komisije koja bi zastupala interese ljekara.

Eraković je kazao da se oko trideset ljekara koji su na specijalizaciji u Beogradu, od novembra bori za mogućnost da polažu specijalistički ispit, nakon čega bi trebalo da se u Crnu Goru vrate sa zvanjem specijaliste.

Specijalizanti su, kako je kazao, izmirili sve svoje obaveze koje su tražene u toku školovanja, a koje se odnose na kruženja, dvosemestralnu nastavu i položene kolokvijume.

“Međutim, u trenutku prijave za polaganje specijalističkog ispita doživjeli su maltretiranje i ponižavanje i na kraju je odbijena mogućnost da polažu specijalistički ispit”, kazao je Eraković.

On je pozvao na formiranje mješovite komisije Vlade Crne Gore, Ministarstva prosvjete i nauke, Ministarstva zdravlja i Medicinskog fakulteta u Podgorici koja će biti upućena u Beograd kako bi zastupala interese specijalizanata.

“I omogućiti da ovi mladi doktori dobiju samo ono pravo koje im pripada – ništa više od toga”, poručio je Eraković.

To je, kako je kazao, trebalo uraditi prije više od dva mjeseca.

“Ne postoje opravdanja i izgovori koji mogu opravdati ovakvu nebrigu prema mladim specijalizantima iz svih crnogorskih gradova”, ocijenio je Eraković.

Prema njegovim riječima, razlog za odbijanje prava na polaganje završnog ispita crnogorskim specijalizantima je novi pravilnik iz maja 2022. godine.

“Gdje se traži od specijalizanata koji su upisani na specijalističke studije Medicinskog fakulteta u Beogradu od tog datuma, da 50 odsto vremena provedu na istom”, kazao je Eraković.

On je objasnio da su specijalizantima kojima je osporeno pravo na polaganje ispita, specijalizacije odobrene u periodu od 2018. do 2020. godine.

Oni su, kako je kazao, tada odlučili da upišu specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, jer je podgorički Medicinski fakultet imao sklopljen ugovor sa tom obrazovnom ustanovom u Srbiji.

“Preko službe za specijalističke studije dva fakulteta redovno su prosljeđivani uputi za određene vještine, predviđene planom i programom specijalizacije za svaki period specijalizantskog staža”, kazao je Eraković.

Upute su, kako je naveo, potpisivali mentori Medicinskog fakulteta u Beogradu, sa Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i opštih bolnica u Crnoj Gori.

“A zatim su se uputi na isti način vraćali u Beograd, gdje su bili ovjereni kao važeći i prihvaćeni od strane Medicinskog fakulteta u Beogradu”, objasnio je Eraković.

On je kazao da su specijalizanti, nakon toga, po u tom trenutku važećem planu i programu, pristupili slušanju dvosemestralne nastave.

On je dodao da crnogorski ljekari kojima je osporena mogućnost da polažu ispit, od novembra pišu apele i molbe da im se pomogne, ali, kako je naveo, bez konkretnih rješenja.

“Nego po principu prebacivanja odgovornosti, šalju ih na različite adrese koje se po pravilu proglašavaju nenadležnim”, kazao je Eraković.

Izuzetak je, kako je kazao, rukovodstvo Medicinskog fakulteta u Podgorici koje je jedino pokazalo spremnost da im pomogne.

“Samo onaj ko je polagao specijalistički ispit zna koliko odricanja i truda je potrebno da bi se taj ispit spremio. Oni koji su to namjerno ili slučajno zaboravili i oni koji nikada nijesu bili u prilici da ga polažu moraju odmah da reaguju”, poručio je Eraković.

