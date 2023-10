Jerusalim, (MINA) – Džonatan Konricus, portparol izraelske vojske, rekao je da je oko 300 hiljada vojnika stacionirano blizu Pojasa Gaze za rat s Hamasom.

“Ono što radimo u područjima blizu Pojasa Gaze je da smo rasporedili našu pješadiju, artiljerijske snage i mnoge druge vojnike iz rezerve, oko 300 hiljada u različitim brigadama i divizijama”, rekao je u videu objavljenom na X.

On je dodao da je vojska blizu Pojasa Gaze, spremajući se da izvrši misiju… koju im je dala izraelska vlada.

“A to je osigurati da Hamas, na ovom kraju ovog rata, neće imati nikakve vojne sposobnosti kojima bi mogao prijetiti ili ubijati izraelske civile”, rekao je Konricus, prenosi Al Džazira.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS