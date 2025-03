Oduzeto oružje i municija u ilegalnom posjedu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, u pretresima u Beranama i Pljevljima, oduzeli oružje i municiju u ilegalnom posjedu, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, postupajući po naredbi suda, pretresli porodičnu kuću i pomoćne objekte koje koristi D.S. (69) iz tog grada.

Pronađena su, kako su naveli, dva pištolja marke CZ, kao i 160 komada municije različitog kalibra.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama po čijem će nalogu oduzeto oružje biti upućeno na vještačenje Forenzičkom centru, nakon čega će se tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela”, kazali su iz policije.

Oni su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja od jedne osobe iz tog grada oduzeli municiju u ilegalnom posjedu.

“Policijski službenici su pretresli porodičnu kuću i pomoćne prostorije koje koristi V.L. iz Pljevalja, i kod njega pronašli i oduzeli 131 komad municije različite vrste i kalibra, u ilegalnom posjedu”, navodi se u saopštenju.

Sa događajem je, kako su rekli iz policije, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

