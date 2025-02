Oduzeto deset međunarodno potraživanih vozila

Podgorica, (MINA) – Službenici policije pronašli su i oduzeli deset vozila koja su potraživana na međunarodnom nivou, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Sektora granične policije, od 1. do 3. februara, realizovali planske aktivnosti u cilju pronalaženja motornih vozila koje potražuju nacionalni centralni biroi Interpola iz više evropskih zemalja.

Iz Uprave policije su kazali da je u sklopu te akcije pronađeno i oduzeto deset putničkih motornih vozila veće vrijednosti, od kojih jedno na graničnom prelazu i devet unutar države.

“U odnosu na ova vozila policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, po nalozima nadležnih tužilaca koji su obaviješteni o događajima”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su rekli da su u akciji, pored službenika Sektora granične policije, učestvovali i službenici Sektora za borbu protiv kriminala, regionalnih centara shodno teritorijalnim nadležnostima, ali i Frontex-a i Uprave carina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS