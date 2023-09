Oduzete puške, pištolji i municija u Nikšiću i Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Policija je u Nikšiću i Pljevljima oduzela četiri puške, tri pištolj i municiju i uhapsila jednu osobu.

Iz Uprave policije saopšteno je da su policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić iz preventivnih razloga, zbog narušenih međususjedskih odnosa, na osnovu naredbe izdate od sudije za istragu Osnovnog suda u Nikšiću, pretresli porodične kuće koje koristi A.V. na dvije lokacije.

“Pretresom je pronađen i oduzet pištolj marke „Jaricho 914FS“ kalibra 9 mm sa okvirom u kojem se nalazilo 14 komada municije, kao i 59 komada municije različitog kalibra, zatim karabin i lovačka puška sa tri patrona lovačke municije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je pronađeno oružje bilo u ilegalnom posjedu.

“Po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, koji je obavješten o događaju, A.V. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti štetu dva lica”, kazali su iz Uprave policije.

Oni su rekli da su policijski službenici Odeljenja bezbjednosti Nikšić, postupajući po naredbi sudije za istragu nikšićkog Osnovnog suda, pretresli stan i druge prostorije koje koristi M.N. (38).

Ističe se da je kod njega pronađena i oduzeta puška i 48 komada puščane municije.

“O navednom događaju upoznat je državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću koji je naložio da se predmetno oružje i municija upute u Forenzički centar Danilovgrad radi vještačenja nakon čega će izvršiti pravnu kvalifikaciju događaja”, kaža se z saopštenju.

Navodi se da su u odvojenim aktivnostima pretreseni stan i druge prostorije koje koristi D.V. (46) iz Nikšića i da je pronađen i oduzet pištolj marke „CZ Compact“ sa dva okvira i 22 komada municije kalibra 9 mm.

“I ovim aktivnostima prethodila je prijava narušenih međuljudskih odnosa i izrečenih prijetnji. Oduzeto oružje će biti predmet daljih vještačenja i procesnih radnji”, ističe se u saopštenju.

Iz Uprave policije su naveli da su njeni službenici Odeljenja bezbjednosti Pljevlja iz preventivnih razloga, a zbog narušenih odnosa u porodici ili porodičnoj zajednici, pretresli porodične kuće i druge prostorija u tom gradu koje koristi J.Z. (30).

“Prilikom pretresa policijski službenici su pronašli oduzeli lovačku pušku marke „Zastava“ kalibra 12 mm sa osam komada municije i pištolj marke „Zastava“ kalibra 7,62 mm sa 10 komada municije”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će to oružje i municija biti predmet upravnog postupka shodno Zakonu o oružju.

