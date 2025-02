Oduzeta krijumčarena roba vrijedna skoro 187 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave carina izvršili su, od početka godine, 17.733 detaljne kontrole vozila i robe, utvrdili 58 nepravilnosti i zaplijenili skupocjene satove i robu.

Kako je saopšteno iz Uprave carina, naplaćeno je 37 hiljada EUR, podnijet jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i oduzeta krijumčarena roba u vrijednosti od 186.754 EUR.

“Od vrijednih zapljena izdvajaju se dva skupocjena ručna sata marke – Cartier procijenjene vrijednosti oko 23 hiljade EUR, i Rolex procijenjene vrijednosti 6,5 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, u istom periodu, privremeno je oduzeto 20,5 hiljada EUR i 54.550 američkih dolara.

“Uprava carina je samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima podnijela ukupno pet krivičnih prijava nadležnom tužiocu”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave carina su kazali da su oduzeli 3,6 hiljada komada cigareta u vrijednosti od 557 EUR i 2.860 komada cigarilosa i tompusa vrijednosti 94.338 EUR.

Oduzeta su i, kako se navodi, 53 litra raznih alkoholnih pića vrijednosti 530 EUR i 160 litara gaziranog pića vrijednosti 168 EUR.

“Na osnovu navedenih zapljena akciznih proizvoda, izdato je sedam prekršajnih naloga”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina je saopštneno da su, kada je u pitanju krijumčarenje oružja, zabilježene dvije zapljene koje uključujuć dva pištolja, dvije vazdušne puške, 1.084 metka za pištolj i dvije hiljade komada municije za vazdušnu pušku.

“Službenici Uprave carina su, po osnovu povrede prava intelektualne svojine, zadržali 1.440 komada robe, fakturne vrijednosti 43,2 hiljade EUR”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina su rekli da nastavljaju s pojačanim aktivnostima i intenzivnim kontrolama na graničnim prelazima i unutar carinskog područja Crne Gore, s ciljem zaštite ekonomskih interesa države i suzbijanja svih oblika krijumčarenja.

