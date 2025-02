Održiva rješenja za remedijaciju kontaminiranih područja ključna za zdravlje

Podgorica, (MINA) – Održiva rješenja za remedijaciju kontaminiranih područja od vitalne su važnosti za zdravlje i životnu sredinu, kazao je državni sekretar u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) Zoran Dabetić.

On je to rekao na predstavljanju projekta “Razvoj opcija za remedijaciju kontaminiranog lokaliteta bivšeg rudnika Brskovo u Crnoj Gori”, koji je pokrenut kroz Specifični međunarodni program Minamatske konvencije o živi.

Nosilac projekta je Agencija za zaštitu životne sredine, u partnerstvu sa MERS, Institutom za javno zdravlje (IJZ) i Nevladinom organizacijom (NVO) Ozon.

Dabetić je, kako je saopšteno iz MERS-a, kazao da taj trogodišnji projekat vodi ka uspostavljanju održivih rješenja za upravljanje zagađenim područjima i zaštitu životne sredine, kao i dugoročnom smanjenju uticaja rudarskih aktivnosti na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

„Svi smo svjesni da rudarske aktivnosti mogu ostaviti dugoročne posljedice po životnu sredinu, ali prije nego što donesemo konačne zaključke, važno je da sprovedemo temeljnu analizu kako bismo na osnovu naučnih podataka definisali najbolje korake za budućnost“, rekao je Dabetić.

On je istakao da će kroz projekat biti primijenjene metode procjene zagađenja.

„Kako bismo tačno razumjeli obim i razmjere problema, kao i dugoročne posljedice po lokalnu zajednicu i širu okolinu”, naveo je Dabetić.

Prema njegovim riječima, jedan od glavnih ciljeva ovog projekta je izrada konceptualnog rješenja za sanaciju i rekultivaciju kontaminiranog područja, što uključuje istraživanje mogućnosti za minimiziranje rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Kako je dodao Dabetić, projekat obuhvata sprovođenje biomonitoringa, kako bi se procijenilo trenutno stanje zdravlja lokalnog stanovništva i stekao uvid u eventualnu izloženost živi i njenim jedinjenjima.

On je napomenuo da trenutno Crna Gora nema specifičan zakon o zaštiti zemljišta, a projekat predstavlja priliku da se ta praznina nadoknadi i da se postave temelji za budući zakonodavni okvir.

“Zdravlje našeg zemljišta je važno za očuvanje prirodnih resursa, biološke raznovrsnosti, ali i za održivi ekonomski razvoj. Kroz ovaj projekat radićemo na izradi pravnog okvira koji će biti usklađen sa evropskim standardima, prateći predloženu Direktivu Evropske unije o monitoringu i otpornosti zemljišta“, rekao je Dabetić.

On je dodao da, iako ta direktiva još nije u potpunosti usvojena na nivou EU, njeno razvijanje jasno pokazuje smjer evropske politike.

„Ovo nam daje smjernice kako da uskladimo naše zakonodavstvo sa najboljim međunarodnim praksama, čime ćemo omogućiti dugoročnu zaštitu zemljišta u Crnoj Gori”, istakao je Dabetić.

On je naglasio da MERS pruža punu podršku naporima Agencije za zaštitu životne sredine, koja je aplicirala za realizaciju projekta, kao i svim institucijama koje su uključene u njegovu implementaciju.

Dabetić je kazao da rade i na jačanju saradnje sa IJZ-om, koji će se baviti segmentom humanog biomonitoringa, kao i sa NVO Ozon.

„Smatramo da će rezultati projekta biti značajni i dugoročni, jer će omogućiti usklađivanje sa evropskim normama u oblasti zaštite zemljišta, dok će, s druge strane, doprinositi jačanju lokalnih kapaciteta za praćenje i upravljanje zagađenjem“, rekao je Dabetić.

Prema njegovim riječima, s obzirom na specifičnost ovog područja, ali i na širu primjenu rješenja na nacionalnom nivou, možemo se nadati postizanju rezultata u smanjenju ekološkog otiska rudarskih aktivnosti, kao i u poboljšanju kvaliteta života u ovom dijelu Crne Gore.

Pored Dabetića, na konferenciji su govorili direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić, Ivana Joksimović iz IJZ, direktor NVO Ozon Aleksandar Perović i koordinatorka projekta Gordana Đukanović.

