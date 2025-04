Određeno zadržavanje osumnjičenima za teške krađe i prikrivanje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Podgoričanima I.I. i Ž.N. osumnjičenim za više teških krađa, kao i M.M. zbog produženog krivičnog djela prikrivanje.

Iz podgoričkog ODT-a kazali su da su I.I. i Ž.N. od januara do aprila, u deset navrata, izvršili krivično djelo teška krađa na štetu privrednog društva T.S.

Osumnjičeni su, kako se navodi, ukrali veće količine cigareta i alkoholnih pića.

„M.M. je te predmete nudio na prodaju uprkos tome što je znao da su osumnjičeni u posjed istih došli izvršenjem krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

