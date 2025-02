Određeno zadržavanje američkom državljaninu

Podgorica, (MINA) – Američkom državljaninu P.F.E. određeno je zadržavanje do 72 sata, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Zadržavanje američkom državljaninu odredilo je Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Ulcinju.

„Osnovano se sumnje da je P.F.E. izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, tako što je oštećenom, ispred njegove porodične kuće u Donjem Štoju, prijetio da će ga ubiti“, saopštili su iz ODT-a.

