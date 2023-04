Odgođeno utvrđivanje predloga za članove Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu odgodio je danas utvrđivanje predloga za izbor tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, jer sjednici nijesu prisustvovali predstavnici opozicije.

Za ta mjesta konkurisalo je 11 kandidata.

Predsjednik Odbora Momo Korivica je kazao da je izjašnjavanje odgođeno zbog kandidata i njihovih prava i da se, kako je kazao, neće igrati sa njima.

“Mi smo spremni. Apelujemo da bez obzira na političke interese i političke stavove pristupimo ovom važnom poslu”, kazao je Koprivica.

Javni poziv za izbor tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika raspisan je 30. decembra prošle godine.

Za članove Sudskog savjeta kandidati su Danilo Ćupić, Ilija Darmanović, Dragoljub Strugar, Ivan Drobnjak, Elvis Duraković i Miodrag Iličković.

Zakonske uslove ispunjavaju i Marko Ivanović, Ivan Kadić, Fikret Kurgaš, Dražen Medojević i Miloš Vukčević.

Na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, krajem februara, održana su njihova konsultativna saslušanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS