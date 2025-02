Odbor o predlozima za imenovanje više ambasadora

Podgorica, (MINA) – Odbor za međunarodne odnose i iseljenike, trebalo bi na sjednici koja je zakazana za danas, da da mišljenje za imenovanje crnogorskih ambasadora u NATO, Ujedinjenim nacijama u Austriji.

Vlada je predložila da se Milena Kalezić postavi za izvanrednu i opunomoćenu ambasadorku – stalnu predstavnicu Crne Gore u Stalnoj misiji Crne Gore pri NATO, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Briselu.

Za izvanrednu i opunomoćenu ambasadorku Crne Gore u Austriji, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Beču Vlada je predložila Stanicu Anđić.

Dragana Radulović predložena je za izvanrednu i opunomoćenu ambasadorku – stalnu predstavnicu Crne Gore u Stalnoj misiji Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama (UN), na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Njujorku.

