Odbijena žalba na rješenje o produženju pritvora Danilu Mandiću

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu na rješenje Višeg suda u Podgorici kojom je Danilu Mandića produžen pritvor za dva mjeseca.

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, odluka o odbijanju žalbe Mandićevog branioca donijeta je na sjednici vijeća u četvrtak.

Iz Apelacionog suda su podsjetili da je Viši sud Mandiću produžio pritvor cijeneći da prethodna osuđivanost za više krivičnih djela, između ostalog i za ona sa elementima nasilja, predstavlja okolnost koja ukazuje da bi, za slučaj da se nađe na slobodi, ponovio krivično djelo i tako ometao vođenje postupka.

„Određeno je da će pritvor po ovom rješenju trajati do 20. jula do 12 sati i 40 minuta poslije ponoći“, rekli su iz Apelacionog suda.

Oni su ocijenili da je nižestepeni sud pravilno zaključio da je u konkretnom slučaju ispunjena materijalno-pravna pretpostavka da se okrivljenom produži pritvor, odnosno da postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo.

Apelacioni sud, kako su saopštili, smatra da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da okolnost da je Mandić ranije više puta osuđivan, izmedju ostalog, i zbog krivičnih djela sa elementima nasilja, predstavlja valjano utemeljenje za produženje pritvora.

Više državno tužilaštvo je početkom juna saopštilo da je u predmetu formiranom povodom pucnjave u Podgorici 19. aprila, nakon detaljne analize svih prikupljenih dokaza, utvrđeno da se u konkretnom slučaju nijesu stekli elementi bića krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju, za koje je vođena istraga protiv Mandića.

„Iz prikupljenih dokaza proizilazi da su eventualno izvršena krivična djela izazivanje opšte opasnosti, teška tjelesna povreda i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz Višeg državnog tužilaštva, s obzirom na to da su ta krivična djela u nadležnosti osnovnih državnih tužilaštva, predmet je na dalje postupanje dostavljen Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalje postupanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS