Od sjutra na primorju zajedničke patrole crnogorskih i policajaca iz inostranstva

Podgorica, (MINA) – Uniformisani policijski službenici i službenici kriminalističke policije iz sedam država od sjutra će u primorskim opštinama Crne Gore patrolirati zajedno sa crnogorskim policajcima, saopšteno je iz Uprave policije.

To će, kako se navodi, biti realizovano na osnovu Protokola o saradnji tokom turističke sezone, a u okviru projekta “Sigurna turistička sezona”, koji Uprava policije već 15 godina sprovodi sa partnerima i policijskim organizacijama Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Albanije, Italije, Kosova i Rumunije.

Iz policije su pojasnili da će od sjutra do 1. septembra uniformisani policijski službenici i službenici kriminalističke policije iz tih zemalja raditi sa kolegama iz Crne Gore, kao vid podrške Regionalnom centru bezbjednosti „Jug“ i pripadajućim odjeljenjima bezbjednosti, u primorskim opštinama.

“Na ovaj način, tokom ljetnje turističke sezone, u skladu sa Protokolom i unaprijed definisanom planu, zajedničkim patrolama sa službenicima Uprave policije, policijski službenici iz inostranstva biće podrška naporima crnogorske policije da obezbijedi stabilan bezbjednosni ambijent i ličnu i imovinsku sigurnost turista i građana Crne Gore, kao i svojim sugrađanima u informisanju i eventualnoj pomoći tokom njihovog boravka na crnogorskom primorju”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će kontakt sa tim policijskim službenicima biti moguć putem poznatih i dostupnih brojeva Uprave policije i odjeljenja bezbednosti u primorskim opštinama – 122.

