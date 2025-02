Od danas svakodnevne blokade jedne saobraćajnice

Podgorica, (MINA) – Neformalna grupa studenata “Kamo Śutra” od danas će svakodnevno blokirati jednu saobraćajnicu u znak protesta zbog neispunjenih zahtjeva nakon tragedije na Cetinju.

“Dvadeset tri minuta buke počinjaće u 17 sati i 26 minuta”, naveli su iz grupe “Kamo Śutra” u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

Kako su dodali, tačnu lokacije blokada objavljivaće sat ranije putem društvenih mreža.

“Svi na ulice! Svi po naše bezbjedno śutra!”, poručuje se u objavi.

Iz grupe “Kamo Śutra” su više puta poručili da neće odustati od protesta i blokada sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi za smjenom ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade za bezbjednost i odbranu Alekse Bečića.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 osoba, među kojima dvoje djece, i ranio četiri, od kojih je jedna preminula 9. januara u Kliničkom centru.

