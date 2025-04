Od danas dozvoljenje posjete pacijentima u KCCG

Podgorica, (MINA) – Posjete pacijentima u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) od danas su ponovo dozvoljene, nakon što su više od dva mjeseca bile obustavljene zbog pogoršanja epidemiološke situacije i rasta broja oboljelih od gripa i bolesti sličnih njemu, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Posjete pacijentima koji su na bolničkom liječenju u KCCG bile su obustavljene od 14. februara.

Iz KCCG su rekli da su, u skladu sa poboljšanjem epidemiološke situacije u državi, dozvoljene posjete pacijentima na bolničkom liječenju, u terminu od 14 do 16 sati.

Oni su objasnili da u jedinicama intenzivnog liječenja samo jedan član uže porodice ili staratelj, uz poštovanje protokola, može posjetiti pacijenta uz nadzor medicinskog osoblja najduže deset minuta, svakog dana, između 14 i 16 sati.

Podsjeća se da posjete nijesu dozvoljene u Klinici za infektivne bolesti, Akušerskom odjeljenju, kao i Odjeljenju za terminsku novorođenčad Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Iz KCCG su zamolili građane da, ukoliko imaju simptome respiratornih infekcija ili akutnu gastrointestinalnu infekciju (povraćanje, dijareju), ne dolaze u posjetu hospitalizovanim pacijentima.

„Preporučujemo da posjetioci tokom boravka u bolesničkoj sobi nose zaštitnu masku“, rekli su iz KCCG.

