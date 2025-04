Od Baranina oduzeto pet pištolja, četiri puške i 2,4 hiljade komada municije

Podgorica, (MINA) – Barska policija je od M.P. (47) iz tog grada oduzela pet pištolja, četiri puške i više od 2,4 hiljade komada municije.

Iz Uprave policije saopštili su da su, po naredbi suda, službenici barskog Odjeljenja bezbjednosti pretresli kuću i pomoćne objekte koje koristi M.P.

„Tom prilikom je pronađeno i privremeno oduzeto: pet pištolja i tri puške sa važećim oružnim listovima, 2.413 komada municije različitog kalibra, kao i jedna puška nepoznate marke u ilegalnom posjedu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će, po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, predmetno oružje biti upućeno područnoj jedinici za upravne poslove.

„Pronađena puška u ilegalnom posjedu biće upućena na vještačenje nakon čega će se tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela“, dodali su iz policije.

