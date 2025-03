Objavljen oglas za stipendiranje 11 studenata

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo odbrane objavilo je oglas za stipendiranje 11 studenata koji pohađaju drugu ili treću godinu osnovnih studija na fakultetima u državi, u studijskoj 2024/25, godini, zbog potreba prijema u službu u Vojsci Crne Gore (VCG).

Iz tog Vladinog resora su saopštili da bi se stipendirala jedna osoba na Elektrotehničkom fakultetu, smjer elektronika, telekomunikacije i računari ili primijenjeno računarstvo, i jedna sa smjera elektronika, telekomunukacije i računari.

Stipendirala bi se, kako su rekli, jedna osoba na Prirodno-matematičkom fakultetu sa studijskog programa računarstvo i informacione tehnologije i jedna na Fakultetu političkih nauka da studijskog programa medijske studije i novinarstvo.

Iz Ministarstva su kazali da se stipendiraju po dva studenta ili studentkinje Pravnog fakulteta, studijski program pravne nauke i Medicinskog fakulteta, studijski program medicina.

“Tri studenta ili studentkinje Muzičke akademije mogu se prijaviti na oglas, ukoliko su na studijskom programu duvački instrumenti: jedna osoba instrument klarinet, ili flauta ili saksofon i dvije osobe instrument truba ili krilnica ili horna ili trombon ili tuba”, navodi se u saopštenju.

Opšte i posebne uslove, detalje ugovora koji će stipendisti potpisati sa Ministarstvom odbrane, potrebnu dokumentaciju, kao i prijavu na oglas, zainteresovani mogu naći na linku

https://www.gov.me/clanak/javni-oglas-za-stipendiranje-11-lica

Oglas traje do 22. aprila, a dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 020 483 554, 020 483 482 i 020 483 116, radnim danima od osam do 14 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS