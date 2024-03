Obilježiće mjesec podizanja svijesti o ranom otkrivanju raka debelog crijeva

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ), u saradnji sa podgoričkim Domom zdravlja, organizovaće danas zdravstveno-vaspitni događaj povodom obilježavanja mjeseca podizanja svijesti o značaju ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Iz IJZ su saopštili da će promotivni štand te zdravstvene ustanove biti postavljen u šoping centru Mall of Montenegro, od deset do 12 sati.

Kako se navodi, na štandu će dijeliti promotivni materijal, a građani će moći da izmjere nivo šećera u krvi i krvni pritisak.

Dodaje se da je na štandu moguće, u saradnji sa koordinatorkom za skrining program ranog otkrivanja raka debelog crijeva podgoričkog Doma zdravlja Jasminkom Zec Saveljić, zakazati termin za skrining raka debelog crijeva za osobe oba pola starosti od 50 do 74 godine.

