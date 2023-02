Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) obilježiće 80 godina od bitaka na Neretvi i Sutjesci i drugog zasijedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije.

CDT će, kako su kazali iz te nevladine organizacije, promovisati neprolazne vrijednosti antifašizma i raspravljati o njihovom značenju u današnjem vremenu.

Ističe se da su osnovni ciljevi projekta uključivanje i aktiviranje što većeg broja građana koji vjeruju da je antifašizam danas jednako važan kao i prije 80 godina.

Iz CDT-a su naveli da je cilj uključivanje i aktiviranje svih kojima je dosta nacionalnih prebrojavanja, netolerancije prema različitostima, alternativa građanskom društvu i državi.

„Onih koji ne pristaju na reviziju istorijskih činjenica, slavljenje ratnih zločinaca i saradnika fašista i nacista, koji ne dopuštaju ugnjetavanje žena i gaženje njihovih prava, ne mire sa lošim položajem radnika i uništavanjem sekularnih društava“, dodali su iz CDT-a.

Kako su naveli, sjećajući se tih slavnih datuma crnogorske prošlosti, žele da doprinesu boljem funckionisanju antifašističke zajednice u kojoj će učestvovati ljudi različitih kultura, profila, obrazovanja, imovinskog stanja.

Iz CDT-a su kazali da je to zajednica svih onih koji se žele boriti protiv uništavanja temeljnih vrijednosti građanskih i demokratskih društava.

„Pozivamo antifašistkinje i antifašiste da pročitaju naš proglas Prošlost za budućnost: „Kontra mraku, kontra sili” i da nam se, ako su saglasni sa njegovim sadržajem, jave i uključe u naše aktivnosti“, poručili su iz CDT-a.

Iz te NVO su naveli da svi koji žele da ih podrže to mogu učiniti dijeljenjem njihovih sadržaja na društvenim mrežama, učestvovanjem u debatama, prisustvovanjem izložbama i koncertima i drugim aktivnostima koje će realizovati.

„Pozivamo i one koji smatraju da mogu dati konkretniji doprinos i kreirati sadržaj projekta da se direktno uključe u našu AKCIJU – ideje za umjetničku intervenciju, protestno okupljanje, radionicu, javnu kampanju i slično nam mogu slati do 26. marta na e-mail [email protected]“, navodi se u saopštenju.

Iz CDT-a su kazali da će sve predloge razmotriti i, u skladu sa mogućnostima, one najinteresantnije podržati i uvrstiti ih u program obilježavanja.

Oni su pozvali i medijske kuće koje u svojim uredničkim politikama baštine antifašitičke ideje da ostvare kvalitetnu saradnju, kako bi njihove poruke došle do više ljudi.

„U realizaciji naše akcije će, pored ljudi iz CDT-a, učestvovati antifašisti i antifašistkinje iz Crne Gore i iz ostalih zemalja Jugoslavije koji će činiti savjet našeg projekta, i pomoći nam da donosimo bolje odluke i da sadržaj naših aktivnosti bude što kvalitetniji“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će ljudi o svim narednim aktivnostima biti na vijeme obavještavani na CDT-ovom veb sajtu, društvenim mrežama i preko saopštenja.

„Pozivamo vas da se sjetite i dobro zapamtite ove važne riječi: Ako Crnoj Gori oduzmete antifašizam, od nje će ostati… ništa!“, poručili su iz CDT-a.

