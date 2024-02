Obezbjeđuju vozila za prevoz učenika u ruralnim područjima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je nabavku 19 malih autobusa i sedam kombija za prevoz učenika u ruralnim područjima, a ključevi za prvi dio vozila dodijeljeni su danas, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija su kazali da je za kupovinu vozila opredijeljeno preko 1,2 miliona EUR.

Kako je saopšteno, ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović, uručila je direktorima škola ključeve za 12 vozila.

“Tri vozila kapaciteta sedam plus jedno sjedište i šest mini autobusa kapaciteta 12 plus jedno sjedište”, kaže se u saopštenju.

Ključevi su, kako su dodali, uručeni i za tri vozila koje je donirao Glavni grad.

Iz Ministarstva su kazali da se u narednih petnaest dana očekuje isporuka ostalih vozila.

Oni su dodali da će Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, zajedno sa Upravom za imovinu, do kraja februara raspisati novu nabavku vozila u vrijednosti od dva miliona EUR.

“Čime će se nabavkom mini autobusa riješiti problem prevoza”, kazali su iz Ministarstva.

U saopštenju se navodi da je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija potpisalo ugovor sa firmom Osmanagić i Erste bankom čija je zajednička ponuda odabrana kao najpovoljnija na tenderu, kao i da se vozila nabavljaju po modelu finansijskog lizinga.

Dodaje se da je plaćanje predviđeno za narednih pet godina.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija su saopštili da su danas ključevi uručeni direktorima osnivnih škola “Janko Mićunović” i “Jovan Draganić” iz Nikšića, kao i “Bajo Pivljanin” iz Plužina.

Vozila su dobile i osnovne škole “Vladimir Rolović”, “Kruševo” i “Mihailo Žugić” iz Pljevalja.

Kolašinska osnovna škola “Međuriječje”, kao i “Pavle Žižić” iz Bijelog Polja, kako je saopšteno, takođe su dobile vozila za prevoz učenika.

Među školama čiji će učenici koristiti nova vozila su i osnovne škole “Vukašin Radunović” iz Berana, “Mahmut Adrović” iz Petnjice, “Vojin Popović” iz Podgorice i “Miroslav Đurović” iz Rožaja.

Iz Ministarstva su kazali da im je misija rješavanje problema i unapređenje sistema obrazovanja, dodajući da će na tome raditi u kontinuitetu.

“Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija će nastaviti da unapređuje uslove za kvalitetnije obrazovanje mladih generacija, posebno u ruralnim područjima”, kaže se u saopštenju.

