Obezbijediti podršku djeci kako bi se spriječila samoubistva

Podgorica, (MINA) – Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori pozvalo je nacionalne i lokalne vlasti da obezbijede kvalitetne usluge podrške djeci i njihovim porodicama i usluge iz domena mentalnog zdravlja, kako bi se spriječila samoubistva.

Iz te organizacije su, imajući u vidu nedavna samoubistva i pokušaje samoubistava djece, pozvali Crnu Goru da osigura da rani znaci rizika po dobrobit djeteta budu pravovremeno prepoznati i da dijete i porodica dobiju adekvatne zdravstvene, obrazovne i usluge dječje zaštite kako bi se spriječili tragični ishodi.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander kazao je da se samoubistva mogu spriječiti.

„Pozivamo nacionalne i lokalne vlasti da obezbijede kvalitetne usluge podrške djeci i porodici i usluge iz domena mentalnog zdravlja kako bi se spriječila samoubistva i osiguralo da djeca u riziku i njihove porodice dobiju pravovremenu i kvalitetnu stručnu podršku“, rekao je Santander.

Iz Predstavništa UNICEF-a u Crnoj Gori rekli su da su podržali uspostavljanje nacionalne SOS linije za djecu 116–111 i nacionalne SOS linije za roditelje 080–888–888.

„Tokom prethodnih godina, UNICEF je podržao i unapređenje kapaciteta profesionalaca u zdravstvu, socijalnoj i dječjoj zaštiti i obrazovanju, kao i uspostavljanje i širenje usluga koje se pružaju djeci i porodicama u njihovim domovima kroz kućne posjete, uslugu porodičnog saradnika i savjetovanje“, kaže se u saopštenju.

To je, kako su kazali iz UNICEF-a, minimum preventivnih usluga podrške koje država mora obezbijediti svakoj porodici i djetetu u riziku.

Navodi se da su uz podršku UNICEF-a uvedeni i programi roditeljstva, koji roditeljima i starateljima pomažu da na konstruktivan način prevaziđu različite izazove na koje nailaze tokom podizanja djece.

Iz UNICEF-a su rekli da su podržali jačanje socio-emocionalnih životnih vještina kod adolescenata kroz školski i vanškolski program Moje vrijednosti i vrline, s ciljem da svako dijete dobije priliku da nauči da prepozna različite emocije i efikasno njima upravlja.

„Međutim, kako je i istaknuto u posljednjem izvještaju Evropske unije o napretku, Crna Gora se još bori sa ograničenom dostupnošću usluga podrške djeci, porodici i žrtvama, kao i usluga podrške mentalnom zdravlju“, kaže se u saopštenju.

Pri tome je, kako se navodi, održivost postojećih usluga upitna.

„Upravo iz tih razloga, UNICEF poziva Crnu Goru da u potpunosti ispuni obavezu iz Konvencije o pravima djeteta i obezbijedi ostvarivanje prava svakog djeteta na život, rast i optimalan razvoj“, kaže se u saopštenju.

Iz Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori istakli su da svako dijete i porodica moraju da imaju pristup kvalitetnim uslugama podrške djeci, porodicama, žrtvama, kao i kvalitetnu zaštitu mentalnog zdravlja.

Oni su pozvali na hitno povećanje broja stručnjaka i usluga podrške djeci i porodici koje se pružaju u njihovim domovima i relevantnim institucijama, kao i povećanje broja dječjih psihologa i psihijatara širom zemlje.

Iz Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori naglasili su da djeca i porodice u stanju potrebe moraju u svakom trenutku znati gdje i kome se mogu obratiti za podršku i zaštitu.

Iz tog razloga, kako su rekli, UNICEF-ovi mladi reporteri učestvovali su u promovisanju nacionalne SOS linije za djecu 116–111.

Iz UNICEF-a su kazali da su mladi reporteri prošle sedmice razgovarali sa vršnjacima o problemima u domenu mentalnog zdravlja.

UNICEF-ova mlada reporterka Manja Čalija preporučila je vršnjacima i svim mladim ljudima da ne vode sami unutrašnje bitke.

„Potražite pomoć ili savjet jer je lakše kada se problem podijeli s osobom od povjerenja, bilo da je to roditelj, prijatelj, nastavnik, pa čak i svima dostupna besplatna SOS linija podrške za djecu i mlade“, navela je Čalija.

Ona je poručila da se ne treba stidjeti i robovati stigmatizaciji uobičajenoj u društvu.

„Ovu vrstu pomoći ne treba doživljavati kao poraz ili neuspjeh, već kao dokaz hrabrosti, jer je to jedini put ka rješenju problema i povratku vjere u život”, kazala je Čalija.

Kako su naveli iz UNICEF-a, da bi država obezbijedila prevenciju tragičnih ishoda i zaštitu svakog djeteta, svi sektori – zdravstvo, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, policija, pravosuđe i mediji, moraju kontinuirano sarađivati kako bi osigurali kvalitetne usluge podrške djeci i porodici i usluge podrške mentalnom zdravlju.

„Nacionalne i lokalne vlasti odgovorne su za obezbjeđivanje adekvatnog finansiranja za tu svrhu“, kaže se u saopštenju.

