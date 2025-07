OB Bar dobila prvi aparat za magnetnu rezonancu na jugu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Opšta bolnica (OB) Bar dobila je savremeni aparat za magnetnu rezonancu, čime je postala prva javna zdravstvena ustanova na jugu Crne Gore koja građanima omogućava dijagnostiku najvišeg nivoa bez potrebe za odlaskom u udaljene zdravstvene centre, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je investicija vrijedna 760 hiljada EUR realizovana iz budžetskih sredstava, a obuhvatila je nabavku opreme, instalaciju, testiranje i obuku medicinskog osoblja.

Iz Ministarstva su istakli da je dodatnih 133 hiljade EUR obezbijeđeno za adaptaciju prostora u skladu sa najvišim standardima.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun rekao je da to nije samo ulaganje u jedan uređaj, već ulaganje u pristup, viziju i posvećenost unapređenju zdravstvene zaštite na jugu države.

On je istakao da da je riječ o važnom strateškom koraku u okviru šireg plana jačanja zdravstvene infrastrukture i kadrovskih kapaciteta u Crnoj Gori.

U saopštenju se navodi da, pored ove investicije, OB Bar u okviru kapitalnog budžeta realizuje i projekat izgradnje porodilišta po „Baby friendly“ standardima, vrijedan 723 hiljade EUR, dok je Ministarstvo zdravlja ove godine odobrilo šest specijalizacija za tu ustanovu.

„Zdravstvo više nije oblast zanemarivanja, već prostor ozbiljnih ulaganja i odgovornog upravljanja. Naš cilj je da Opšta bolnica Bar postane moderan, efikasan i regionalno važan zdravstveni centar koji će pružati kvalitetne i dostupne usluge svim građanima južne regije“, rekao je Šimun.

Iz Ministarstva su kazali da ta investicija predstavlja temelj za dugoročno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite ne samo u Baru, već i u Ulcinju, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom, kao i doprinos stvaranju jednakog, sigurnog i profesionalnog zdravstvenog sistema u cijeloj Crnoj Gori.

Direktor OB Bar Igor Karišik najavio je i nove projekte koji će dodatno unaprijediti uslove za pacijente i osoblje.

„U planu su renoviranje laboratorije, izgradnja „Baby friendly“ intenzivne jedinice, kao i niz drugih infrastrukturnih i kadrovskih ulaganja koja će omogućiti da Opšta bolnica Bar postane savremeni zdravstveni centar po uzoru na najbolje primjere u regionu“, rekao je Karišik.

Navodi se da je, u sklopu posjete barskoj bolnici, Šimun sa saradnicima obišao prostorije čija je adaptacija u toku i upoznao se sa dinamikom radova i planovima za naredni period u dijelu infrastrukturnog i tehničko-tehnološkog unapređenja ove primorske zdravstvene ustanove.

