NVO: Osuđujemo diskriminatorne izjave Miloševića

Podgorica, (MINA) – Grupa 11 nevladinih organizacija (NVO) i građanskih aktivista osudila je izjavu sekretara Udruženja novinara Ivana Miloševića, koji je rekao da je malo nepristojno da u državi u kojoj je 74 odsto pravoslavnog stanovništva, spoljnu politiku vodi predstavnik nacionalne manjine.

Grupa NVO saopštila je da najoštrije protestuje zbog izjave Miloševića na Gradskoj televiziji “da je malo nepristojno da u državi u kojoj imate 74 odsto pravoslavnog stanovništva, spoljnu politiku vodi predstavnik nacionalne manjine”.

„Nepristojna je i nedopustiva Miloševićeva izjava, jer osim što ne pravi osnovnu razliku između religije i nacije, sugeriše da religijska pripadnost u sekularnoj državi kakva je Crna Gora treba da bude preduslov za obavljanje državne funkcije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je upravo Miloševićev stav diskriminatorski, nacionalistički i podriva temelje građanskog društva.

„Snažno se protivimo ovakvim stavovima na tragu fašizma i ne dopuštamo da se odomaće u javnom prostoru“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da nacionalna, etnička pripadnost, vjeroispovijest ili ateizam, invaliditet, seksualni identitet i slične lične karakteristike nijesu i ne smiju biti kriterijumi za obavljanje javne funkcije.

„Jedini prihvatljivi kriterijumi su oni propisani zakonom i Ustavom, a ti kriterijumi izričito zabranjuje diskriminaciju bilo koje vrste“, navodi se u saopštenju.

Iz grupe NVO su kazali da posebno protestuju zbog pasivnog držanja voditelja emisije, novinara Gradske TV, Radomira Tešanovića.

On je, kako su dodali, nereagovanjem na tu izjavu ostavio utisak da je odobrava, što je kršenje načela 4 Kodeksa novinara Crne Gore, a koji propisuje da je vjeru, nacionalnost, rasu ili bilo koju drugu pripadnost etično pomenuti samo ako je neophodno za potpunu informaciju u interesu javnosti i da je dužan da poštuje pripadnike druge nacije.

Podsjeća se da je Gradska televizija javni servis koji se finansira iz budžeta Glavnog grada Podgorice, kojem doprinose svi građani – i vjernici i ateisti, muslimani, pravoslavci, katolici, Jevreji, adventisti i ostali, i koji nijesu obavezni da saopštavaju svoju etničku pripadnost i vjeroispovijest.

Iz grupe NVO su kazali da su uočili da je uredništvo Gradske televizije danas reagovalo i ogradilo se od izjave Miloševića, što je za pohvalu.

„Međutim, iako je tačno da se u živom programu ne može spriječiti iznošenje stavova gostiju, na njih domaćin emisije, novinar – voditelj, mora reagovati, umjesto da dozvoli širenje šovinizma, zbog čega samoregulatorno tijelo Gradske TV mora ovaj slučaj procesuirati“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da medijske kuće imaju obavezu da razviju interna pravila i tehnička rješenja da bi građane „zaštitili“ od uvredljivog i govora mržnje u svojim sadržajima i takvim pojavama pristupili aktivno, umjesto da ih akteri koji nastupaju u njihovim programima i sadržajima zateknu nespremne i iskoriste za širenje svojih mrzilačkih poruka i ideologija.

„Poznata je praksa kredibilnih javnih servisa u svijetu kašnjenja prenosa signala od nekoliko sekundi, a kako bi uredništvo imalo vremena za reakcije kod neplaniranih istupa gostiju, opomenom, prekidom emisije ili dodatnim pitanjima“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da novinar – voditelj nije reagovao ni u u slučaju novinara Zdravka Gavrilovića, koji je negirao mučenja izvršena u logoru Morinj uz opasni revizonizam.

Iz grupe NVO su naveli da je u Morinju izvršen ratni zločin, što je potvrđeno pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici.

U toj presudi je utvrđeno da su u sabirnom centru JNA u Morinju izvršeni ratni zločini protiv ratnih zarobljenika, uključujući fizičko zlostavljanje.

Presudom su, kako se dodaje u saopštenju, četvorica optuženih osuđena na zatvorske kazne i to Ivo Gojnić na dvije godine, Boro Gligić na tri godine, Špiro Lučić na tri godine, a Ivo Menzalin na četiri godine zatvora.

U presudi se navodi da je „u Sabirnom centru Morinj vladala atmosfera terora i straha za goli život, kome su oštećeni bili neprestano izloženi“.

„Pozivamo novinare i urednike na poštovanje etičkih normi ugrađenih u Kodeks novinara i novinarki Crne Gore, a koji defniše obavezu novinara da ne šire diskriminaciju, predrasude i mržnju, te da su dužni izvještavati na način koji poštuje dostojanstvo svih ljudi“, naveli su iz grupe NVO.

Saopštenje su potpisale Akcija za ljudska prava, građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić, Centar za građansko obrazovanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za ženska prava, Institut za medije, Media centar.

Potpisnici saopštenja su i građanska aktivistkinja Jovana Marović, NVO PRIMA, SPEKTRA i

Sindikat medija.

