Podgorica, (MINA) – Posjetom ministarke prosvjete, nauke i inovacija Anđele Jakšić Stojanović Češkoj, tokom koje je dogovoreno uspostavljanje saradnje sa više čeških ustanova, otvara se novo poglavlje u međunarodnoj afirmaciji obrazovnog i naučno-istraživačkog sistema Crne Gore, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Iz MPNI su rekli da je Jakšić Stojanović, u okviru zvanične posjete Češkoj, posjetila nekoliko renomiranih naučno-istraživačkih i obrazovnih ustanova s ciljem uspostavljanja strateške saradnje kroz intenziviranje razmjene studenata, nastavnika, istraživača, podsticanja transfera znanja i tehnologija, zajedničko učešće u evropskim naučno-istraživačkim projektima i realizacije drugih aktivnosti od zajedničkog interesa.

Navodi se da je centralno mjesto među posjećenim institucijama Institut za organsku hemiju i biohemiju u okviru Češke akademije nauka, koji važi za jednu od najeminentnijih istraživačkih ustanova u Evropi u oblasti hemije, molekularne biologije i farmaceutskih nauka.

„Tokom sastanka s rukovodstvom Instituta dogovorena je saradnja koja podrazumijeva uključivanje crnogorskih naučnika i istraživača u međunarodne projekte i podsticanje istraživačkih boravaka, kao i saradnju u oblasti doktorskih studija i boravak naših mladih istraživača na ovoj prestižnoj ustanovi“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Jakšić Stojanović je posjetila i ELI ERIC centar, vodeću evropsku istraživačku infrastrukturu u oblasti laserskih tehnologija i napredne fizike, gdje je s rukovodstvom Centra razgovarala o dosadašnjoj uspješnoj saradnji kroz projekte koje je realizovala profesorica Laštovička-Medin s Univerziteta Crne Gore.

Navodi se da je Jakšić Stojanović tako i otvorila prostor za unapređenje saradnje u različitim oblicima realizaciju novih projekata i ispitivanje različitih modela uspostavljanja nove naučnoistraživačke infrastrukture u Crnoj Gori.

Iz MPNI su rekli da su u oblasti sajber bezbjednosti i digitalne transformacije, održani konstruktivni razgovori s predstavnicima Nacionalne agencije za sajber bezbjednost i informacionu zaštitu Češke, s posebnim akcentom na unapređenje kapaciteta Crne Gore u toj strateški važnoj oblasti.

Jakšić Stojanović se sastala i s predstavnicima Operator ICT-a (OICT) – tijela koje okuplja ključne aktere češkog digitalnog ekosistema, uključujući istraživačke centre, inovacione klastere i pružaoce infrastrukture u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

„Oni su našu delegaciju upoznali s brojnim inovacijama u oblasti digitalne infrastrukture, vještačke inteligencije i kibernetičke bezbjednosti, uz izražen interes za uspostavljanje saradnje sa crnogorskim institucijama i startap zajednicom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Jakšić Stojanović posjetila i Fakultet za obrazovanje Univerziteta Južne Bohemije, a posebna pažnja je bila posvećena nastavku saradnje kada je u pitanju realizacija kurseva češkog jezika u Crnoj Gori.

Ističe se da je kao jedna od značajnih oblasti buduće saradnje prepoznata i mogućnost zajedničkog rada na profesionalnom usavršavanju nastavnika u skladu sa savremenim evropskim obrazovnim standardima.

„I to kroz organizaciju radionica, seminara, obuka i konferencija u okviru programa mobilnosti i različitih naučno-istraživačkih projekata, a pažnja je posvećena i inkluzivnom obrazovanju i korišćenju savremenih digitalnih alata u realizaciji nastavnog procesa“, dodaje se u saopptenju.

Kako se navodi, identifikovani su i različiti modeli saradnje kada su u pitanju doktorske studije.

Jakšić Stojanović je posjetila i Brno gdje je upriličen susret s predstavnicima CEITEC-a (Central European Institute of Technology), interdisciplinarnog istraživačkog centra poznatog po vrhunskim dostignućima u oblasti nanotehnologije, bioinženjeringa i materijala nove generacije, gdje je razgovarano o institucionalnoj saradnji i međusobnoj podršci u okviru EU programa.

„Svaka od ovih posjeta rezultirala je konkretnim dogovorima o uspostavljanju saradnje u narednom periodu, čime se otvara novo poglavlje u međunarodnoj afirmaciji obrazovnog i naučno-istraživačkog sistema Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Poručuje se da MPNI ulaže intenzivne napore u jačanje međunarodnih veza u cilju razvoja naučne izvrsnosti, podsticanja inovacija i stvaranja novih prilika za akademsku i istraživačku zajednicu.

