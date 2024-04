Novi zemljotres kod Nikšića

Podgorica, (MINA) – Zemljotres jačine 4,7 stepeni Rihterove skale registrovan je danas u blizini Nikšića, objavio je Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Epicentar zemljotresa je registrovan 31 kilometar sjeverozapadno od Nikšića, na dubini od deset kilometara.

Potres je registrovan u 12 sati i 40 minuta.

Područje opštine Nikšić i sinoć je pogodio zemljotres, jačine 4,3 stepena Rihterove skale.

