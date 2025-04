Novi sistem grijanja u OŠ Polica u Beranama

Podgorica, (MINA) – U Osnovnoj školi „Polica” u Beranama ugrađen je sistem centralnog grijanja na pelet, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), navodeći da je to značajan korak ka unapređenju energetske efikasnosti škole i uslova za boravak učenika i nastavnog osoblja.

Iz MPNI su u saopštenju naveli da je tendersku proceduru za realizaciju projekta sprovela Uprava za kapitalne projekte, dok je sistem radila firma Ening iz Nikšića.

Navodi se da je investicija vrijedna 199,3 hiljade EUR, koji su obezbijeđeni iz Kapitalnog budžeta.

„MPNI nastavlja da radi na uspostavljanju održivih rješenja koja su u skladu sa ekološkim standardima, omogućavajući bolje uslove za obrazovanje naših najmlađih u svim krajevima Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

