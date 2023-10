Novi požar na deponiji Livade, uhapšene tri osobe

Podgorica, (MINA) – Na deponiji “Livade” sinoć je podmetnut novi požar, a privedene su tri osobe za koje su sumnja da su ga podmentule.

Iz Glavnog grada na mreži X su napisali su da je požar podmetnut u jedan sat i deset minuta iza ponoći.

“Komunalna policija je na licu mjesta zatekla tri osobe za koje se sumnja da su podmetnule požar, a koje su predate policiji na dalje postupanje”, kazali su iz Glavnog grada.

Navodi se da su ekipe Službe zaštite nakon više sati, uz pomoć zaposlenih u Deponiji i upotrebu mehanizacije, uspjele da požar ugase.

“Još se obilazi lokacija požarišta i povremeno zaliva vodom, jer se radi o ogromnim naslagama zapaljivog materijala gdje se u dubini usled visoke temperature sporadično pojavljuje dim”, navode iz Glavnog grada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS