Nova donacija SAD-a, preko 1,2 miliona EUR za rekonstrukciju tri obrazovna objekta

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je prethodnih godina, kroz podršku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) rekonstruisano više obrazovnih objekata, a ove godine planirana je rekonstrukcija tri objekta, vrijedna oko 1,2 miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su rekli da su resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović i direktorica Direktora za predškolsko i osnovno obrazovanje Svetlana Drobnjak, danas obišle vrtić „Dragan Kovačević” Nikšić, VJ „Pčelica”, gdje je počela rekonstrukcija objekta, vrijedna više od 300 hiljada EUR.

„Rekonstrukcija će obuhvatiti sanaciju krova, fasade, zamjenu stolarije, instalaciju novog sistema grijanja, potpunu rekonstrukciju toaleta, zamjenu postojećih podova, zamjenu elektroinstalacija, kao i farbarsko-molerske radove“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je realizaciju projekta omogućila Ambasada SAD u Crnoj Gori, u saradnji sa Kancelarijom za odbrambenu saradnju i MPNI.

„Prethodnih godina, kroz podršku SAD-a je rekonstruisano više objekata širom Crne Gore, dok je u ovoj godini planirana rekonstrukcija 3 objekta i to: vrtića “Dragan Kovačević” u Nikšiću, OŠ “Mahmut Adrović” u Petnjici i OŠ “Miroslav Đurović” u Rožajama, vrijednosti oko 1,2 miliona EUR bez PDV-a“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da se u narednom periodu očekuje i početak radova na preostala dva objekta.

Jakšić Stojanović je kazala da je zadovoljna zbog izuzetne saradnje sa SAD-om i zahvalila zbog kontinuirane podrške Ambasade kada je u pitanju unapređenje kvaliteta obrazovne infrastrukture u svim krajevima Crne Gore.

