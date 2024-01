Nosioci javnih funkcija da suzbijaju predrasude i promovišu mir

Podgorica, (MINA) – Državnici i ostali nosioci javnih funkcija posebno su odgovorni da svakim svojim djelom promovišu ljudsko dostojanstvo i suzbijaju predrasude i mržnju koji dovode do nasilja i uništavanja ljudi, poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su u saopštenju, povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, naveli da se danas navršava 79 godina od oslobođenja 7,5 hiljada zatvorenika koncentracionog logora Aušvic u Poljskoj, najvećeg i najozloglašenijeg logora nacističke Njemačke.

„U njemu je stradalo oko 1,1 milion ljudi, pretežno Jevreja. Za vrijeme Drugog svetskog rata, šest miliona evropskih Jevreja ubijeno je u sličnim logorima“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su podsjetili da je 2005. godine Rezolucijom Ujedinjenih nacija taj dan proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Holokausta.

Oni su naveli da je ideološka osnova Holokausta rasistička predrasuda o superiornosti bijele rase i jednog naroda nad ostalima.

Ta izopačena ideja, kako su rekli iz HRA, i danas predstavlja prijetnju demokratskim društvima.

Iz te NVO su kazali da je ta predrasuda prvo prerasla u diskriminaciju, u zabranu “inferiornima” da uživaju ista prava kao Njemci, a zatim i sistematsko ubijanje miliona Jevreja, Roma, Slovena, osoba s invaliditetom, političkih neistomišljenika i homoseksualaca u koncentracionim logorima i drugim zatvorima tokom Drugog svjetskog rata.

„Nažalost, svjedoci smo da je u petak Međunarodni sud pravde zahtijevao upravo od jevrejske države Izrael hitnu obustavu nasilja nad Palestincima s obzirom na desetine hiljada nedužnih civilnih žrtava njenih oružanih napada u Gazi“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz HRA, ohrabrujuća vijest je da su ministri kulture država sa teritorije bivše Jugoslavije u četvrtak potpisali sporazum o ponovnom uspostavljanju zajedničke postavke u muzeju bivšeg logora Aušvic – Birkenau.

„Prvo njeno postavljanje bilo je 1963. godine, dok je 2008. godine “Jugoslovenski paviljon” nažalost zatvoren“, naveli su iz HRA.

Kako su rekli, obnavljanjem postavke odaje se počast oko 20 hiljada žrtava Holokausta s područja Jugoslavije, koje su stradale u tom logoru i čuva sjećanje na njih.

Iz HRA su podsjetili da je preživjelo samo manje od stotinu.

Iz te NVO su kazali da očekuju da Srbija i Bosna i Hercegovina prihvate da i Kosovo učestvuje u toj postavci naredne godine, bar iz pijeteta prema žrtvama.

„Državnici i ostali nosioci javnih funkcija posebno su odgovorni da svakim svojim djelom promovišu ljudsko dostojanstvo i suzbijaju predrasude i mržnju koji dovode do nasilja i uništavanja ljudi“, navodi se u saopštenju.

