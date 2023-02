Normalizovan saobraćaj na putu Šavnik – Žabljak

Podgorica, (MINA) – Na putu Šavnik – Žabljak, u mjestu Javorje, saobraćaj je normalizovan, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Saobraćaj na tom putu bio je zatvoren za sve kategorije vozila zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila oko 13 sati, kada je automobil oborio dječaka na putu.

Iz AMSCG su kazali da se u većem dijelu Crne Gore saobraća po uglavnom suvim putevima.

Oni su upozorili da se zbog niskih temperatura poledica mjestimično može očekivati na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.

„Učestala je pojava odrona pa je neophodna dodatna opreznost. Savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje ograničenja i zabrana definisanih postavljenom signalizacijom“, naveli su iz AMSCG.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS