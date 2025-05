Nikšićanin uhapšen zbog prijetnji Abazoviću

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.D. (44) iz Nikšića, zbog prijetnji lideru Građanskog pokreta URA i bivšem premijeru, Dritanu Abazoviću.

Iz Uprave policije saopšteno je da je M.D. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, na štetu Abazovića.

Iz policije su kazali da su službenici Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata, koji vrše poslove zaštite Abazovića, u utorak evidentirali da mu je putem društvene mreže Instagram upućena prijeteća poruka.

Kako su rekli, u poruci piše „smradu izdajice Crne Gore platićeš za to. Sad braniš pijesak od kojeg imaš dobit, neće bit ni tvoj niti nikog tvog zapamti izdajice crnogorskog pravoslavnog naroda“.

Iz policije su rekli da su službenici Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata o sadržaju te poruke obavijestili Odjeljenje bezbjednosti Nikšić.

Abazović je, kako se navodi, službenicima Sektora za obezbjeđivanje ličnosti i objekata izjavio da se osjeća ugroženim.

„O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici utvrdili identitet vlasnika naloga sa kojeg je poruka prijeteće sadržine upućena, nakon čega je ta osoba i pronađena.

„M.D. je luhapšen po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je osumnjičeni priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

