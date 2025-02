Nikšićanin uhapšen zbog nedozvoljenog nošenja oružja

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je S.Š. (31) iz tog grada, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici, blizu jezera Krupac, kontrolisali S.Š. i kod njega pronašli pištolj marke CZ M-70 sa okvirom u kojem se nalazilo sedam metaka, kao i nož sa većim sječivom.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, po čijem je nalogu S.Š. uhapšen”, kazali su iz policije.

S.Š. je, kako su naveli, prevezen u Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Kotoru radi medicinske evaluacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS