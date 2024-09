Nikolić: Penzionisanjem Lazarevića zgažen Ustav

Podgorica, (MINA) – Došenjem akta o o penzionisanju načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zorana Lazarevića, zgaženi su Ustav i Savjet za odbranu i bezbjednost, ocijenio je šef Kluba poslanka Demokratske partije socijalista Andrije Nikolića.

Akt o penzionisanju Lazarevića donio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Nikolić je na mreži X napisao da su predsjednik Skupštine Adnrija Mandić i premijer Milojko Spajić “patentirali praksu zloupotrebe Zakona o PIO, kad god treba neku instituciju podvesti pod kontrolu”.

“Umjesto da ide po brzoj stazi integracija u Evropsku uniju, Crna Gora klizi u despotiju”, poručio je Nikolić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS